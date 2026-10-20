Movistar Plus transmitirá el choque entre Barcelona vs. PSG (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS) en España, tanto por televisión a través de Movistar Liga de Campeones como por streaming mediante su plataforma. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium; mientras que en Argentina también se podrá seguir a través de ambas opciones. En México, la transmisión estará a cargo de TNT Sports y MAX. Recuerda que este partido corresponde a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27 y está programado para este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes, París, Francia, a partir de las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; las 4:00 p. m. en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay; la 1:00 p. m. en México; y las 9:00 p. m. en España. No recomendamos Fútbol Libre TV ni otras plataformas no oficiales, ya que pueden presentar riesgos de seguridad y ofrecer transmisiones sin autorización.
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