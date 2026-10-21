Movistar Plus EN VIVO transmite el duelo válido por la jornada 3 de la Fase de Liga donde juegan vs. EN DIRECTO por la . El choque se disputará este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 horas desde el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Con la transmisión de ESPN, Disney Plus, TNT Sports, MAX y Movistar Plus, Real Madrid vs. RB Leipzig se miden por la Champions League. (Video: Real Madrid)
Con la transmisión de ESPN, Disney Plus, TNT Sports, MAX y Movistar Plus, Real Madrid vs. RB Leipzig se miden por la Champions League. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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