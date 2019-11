El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, aclaró que la decisión de dejar en el banquillo a Neymar en el Santiago Bernabéu se debió a su estado físico, que lo había hablado con su jugador, con quien dijo que mantiene “una gran relación”.

“No tengo miedo de perder a Neymar, he hablado con él y le dije que prefería que jugara la segunda parte. Ha estado ausente durante seis semanas, solo había jugado un partido antes de hoy y no era necesario correr ese riesgo”, explicó el estratega, según apunta la agencia EFE.

“Había que evitar que se pudiese lesionar. Teníamos que defender mucho y por eso tomé esa decisión. Lo hablamos tranquilamente, durante esta temporada ha jugado algunos partidos un poco lesionado, y lo he decidido por él. Ha sido responsabilidad mía por su salud. No tengo miedo de perderle por esta decisión, tenemos una gran relación y no hay ningún problema”, añadió.

Tuchel reconoció la superioridad del Real Madrid en el partido de ayer por Champions League y se marchó satisfecho por la reacción de sus jugadores cuando perdían por 2-0 para acabar empatando en la recta final del encuentro.

“El Real Madrid ha sido mejor equipo durante muchos minutos. Nos fue difícil encontrar espacios, tomar buenas decisiones, no jugamos rápido y estábamos sin la confianza necesaria para jugar en el Bernabéu. Han demostrado que son el equipo que ganó tres Champions”, sostuvo.

“Acabamos encontrando espacios, Keylor Navas ha jugado muy bien, hemos tenido un portero extraordinario y hemos demostrado al final una buena mentalidad. Me quedo con eso y con la actitud de los jugadores que entraron desde el banquillo”, agregó.

Para el técnico del PSG sus jugadores acabaron mostrando “una mentalidad ganadora” y admitió que se llevaron “un punto que no merecemos en el Bernabéu”.

Respecto a la jugada de la polémica en el final de la primera parte que pasó de ser penalti y expulsión de Thibaut Courtois a una falta en el inicio de la jugada del PSG, Tuchel no entendió la razón por la que el VAR intervino en una jugada que para el colegiado no había sido falta.

“Era fácil de ver si era dentro o fuera del área y después finalmente era una falta a Marcelo que no he visto, pero estoy convencido de que solo lo puede hacer si es algo evidente que se había equivocado. Hay unas reglas del VAR y en el campo esa falta no era un gran error, estaba muy cerca y decidió que no era falta. Por eso no creo que el VAR tuviese que entrar pero no sé si tengo razón o no, lo que es seguro es que ha sido un poco raro”, sentenció.

