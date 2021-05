Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Munich, Juventus y algunos más. Los nombres de estos clubes en las instancias definitivas de la Champions League ya es cosa habitual. Lo hemos visto a lo largo de las últimas décadas. De hecho, es costumbre imperante que sean favoritos a alzarse con el título, pero siempre ha habido excepciones. Una de ellas es el Nottingham Forest, un club inglés del que posiblemente muchos nunca escucharon hablar, pero que en la época de los 70´s dominó el balompié en el ‘Viejo Continente’ al ganar dos Copas de Europa de forma consecutiva.

Fundado el 1 de enero de 1865, ‘The Reds’, como los conocen, han vivido en un montaña rusa desde su creación. Pasaron por excelentes, buenas, malas y terribles épocas. En 1898 llegó el primer éxito con la consecución de la Copa FA. En el siguiente siglo jugaron mayormente en la Segunda división, pero no se olvidaron de los éxitos. En 1956 ascendieron a Primera y tres años más tarde, nuevamente, se hicieron con la FA. En la temporada 1961-62 debutaron internacionalmente en la Copa de Ferias y en 1967 fueron subcampeones en el torneo doméstico detrás del Manchester United. Lamentablemente, perdieron la categoría en 1972.

El factor Clough

A partir de ese descenso, la historia del Nottingham Forest dio un giro radical, empezando desde el banquillo. En 1975, el equipo rojo no solo estaba en Segunda, también luchaba para no caer a Tercera. El peligro de seguir descendiendo era latente, por lo que la directiva decidió destituir a Allan Brown del cargo de entrenador para colocar en su lugar al hombre que escribiría las mejores páginas en el libro de recuerdos de los Tricky ‘Trees’: Brian Clough (1935-2004).

Brian Clough llegó al Nottingham Forest en 1975. (Getty)

Antes de fichar por el Nottingham, Clough fue entrenador del Derby County, club en el que ya daba señales de ser un estratega llamado a marcar época. Tomó el equipo de los ‘carneros’ en Segunda, lo llevó a Primera y en 1972 lo sacó campeón de lo que hoy vendría a ser la Premier League. Apenas al año siguiente, llegó hasta semifinales de la Copa de Europa, siendo eliminado por la Juventus. Parecía ser el DT soñado para los blanquinegros, pero líos con la dirigencia lo llevaron a dejar el puesto.

En su primera temporada como técnico del Nottingham, Clough mantuvo al equipo en Segunda. Para 1977, logró el ascenso y el inglés dejó una frase para la historia: “Ya sé que Roma no se construyó en un día, pero es que yo no me encargué de ese trabajo”. La suerte le sonreía, pero nunca imaginó que tanto. Ya en la máxima división del fútbol británico, el Forest se reforzó con grandes jugadores como Peter Shilton, Colin Barrett y Kenny Burns. Contra todo pronóstico, ‘The Reds’ fueron campeones de la temporada 1977-78.

El monarca de Europa

El club de East Midlands demostró en la temporada 78-79 que la consecución de la liga inglesa no fue una casualidad. Se ganó el derecho de jugar la Copa de Europa por primera vez en su historia y dejó boquiabierto al mundo entero tras coronarse campeón. En la final, disputada en el Olympiastadion de Múnich, los ingleses derrotaron al Malmö FC sueco por 1-0 con gol de Trevor Francis. Este había llegado a inicio de año por un millón de libras, cifra récord por aquellas épocas.

Como no hay primera sin segunda, Nottingham Forest volvió a ganar la Copa de Europa al año siguiente. Mantuvo a sus figuras en el equipo y en la final se encontró con el Hamburgo alemán. Con gol de Robertson y la descomunal figura del arquero Peter Shilton, los ‘Rojos’ vencieron 1-0 en el estadio Santiago Bernabéu y levantaron nuevamente la ‘Orejona’. De esta forma, el club inglés se convirtió en el primero con más títulos internacionales que locales. El bicampeonato era una realidad.

Además de ganar dos veces la Copa de Europa, Nottingham se hizo con la Supercopa en 1979 nada menos que ante el FC Barcelona. En una serie a doble partido, ‘Los Rojos’ ganaron por 2-1 en la ida y empataron 1-1 en la vuelta en Camp Nou. La consecución de lo que hoy llamaríamos la Champions League los llevó a jugar la Intercontinental ante Nacional de Uruguay. Sin embargo, el resultado favoreció a los sudamericanos por 1-0.

Nottinham Forest ganó dos años seguidos la Copa de Europa: 1979 y 1980. (Getty)

El infierno de los ‘Tricky Trees’

Lamentablemente para el Nottingham, la buena racha empezó a desvanecerse a la temporada siguiente. Fue eliminado de Europa en primera ronda y no pudo revalidar el título de campeón. El nivel del equipo bajó considerablemente y no fue hasta finales de la década de 1980 que los ingleses ganaron la Copa de la Liga. También fueron semifinalistas de la FA Cup en 1989, perdiendo ante Liverpool en un partido marcado por la tragedia de Hillsborough, en la que fallecieron 96 personas a causa de una avalancha de aficionado.

Probablemente pocos imaginaron que los años siguientes serían tan duros para el Nottingham. En 1993, se anunció la salida de Brian Clough, poniendo punto final a la etapa más ganadora del club. Los entrenadores que llegaron después no estuvieron a la altura y el equipo rojo empezó a bajar y subir de categoría, siendo la temporada 1998-99 la última vez que disputó la ya entonces creada Premier League. Hasta la actualidad, ‘The Forest’ no ha vuelto a participar en la máxima división del fútbol británico.

Siempre se puede estar peor

La situación empeoraría en los años posteriores. El Nottingham fue golpeado por una crisis económica tan dura que terminó descendiendo a la League One. De esta forma, se convirtió en el primer club campeón de Europa en jugar en Tercera división. Volvió a Segunda en 2008 y a los cuatro años, Nigel Doughty, presidente de la institución, perdió la vida. El puesto recayó en Fawaz Al-Hasawi, un empresario kuwaití que hizo poco por devolver el equipo a la época dorada. De hecho, durante su gestión en 2017, el cuadro rojo casi pierde nuevamente la categoría.

El griego Evangelos Marinakis tomó las riendas del equipo. Sin embargo, ni con nuevo presidente, el Forest puede permitirse soñar con la vuelta a la Premier League. Tras la temporada 2020-21, se cumplirán 22 años que los ‘Reds’ no pisan la máxima división del fútbol inglés. Hoy, no existe un Brian Clough que saque a los ‘Tricky Trees’ del infierno que están viviendo.

Nottingham Forest milita hoy en la Championship inglesa. (Getty)





