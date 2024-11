Lo que parecía una cómoda victoria por 3-0 del Manchester City en la Champions League, terminó siendo un sorpresivo empate en los últimos minutos por parte del Feyenoord. Un resultado que no solo fue un duro golpe en el Etihad, sino que agrava la crisis de resultados que viven los de Pep Guardiola, con seis partidos sin victorias. Y prueba de la frustración y desesperación que se vive en la interna de los ‘ciudadanos’, el técnico español apareció con visibles arañazos en el rostro.

Durante el partido, especialmente en los últimos instantes, la transmisión de la televisión enfocó a un Guardiola bastante desesperado tocándose la nariz, al igual que la cabeza por la tensión del juego. Lo peor vino después, en conferencia de prensa, apareció con unas marcas muy notorias en la cabeza y con el tabique ensangrentado, situación que no fue ajena a la pregunta de los periodistas, quienes le consultaron por lo sucedido.

“Sí, me lo hice con mi dedos [los arañazos], mis uñas. No pasa nada. Quiero hacerme daño. Buenas noches. Todo irá bien”, dijo Pep Guardiola antes de retirarse del lugar, lo que grafica el momento de tensión y presión que vive el DT por la mala racha de sus dirigidos. Eso sí, durante la conferencia, reconoció que están pasando por una crisis.

“Después de un 3-3 no hay mucho qué decir, hemos jugado un buen partido, pero no se te puede ir así. Si no somos capaces de ganar un partido así, esta Champions será difícil. Necesitamos descansar y pensar en el siguiente partido”, dijo un afligido Guardiola.

Guardiola renovó con el City

A través de un comunicado, el City anunció la renovación de Guardiola al mando del equipo por dos años más, lo que significa que sería en el banquillo ciudadano hasta junio del 2027. “Pep ha firmado una nueva extensión de contrato de dos años. El nuevo contrato del catalán significará que habrá pasado más de una década como entrenador del club”, declaró el elenco inglés.

El detalle del contrato de Guardiola dice que tiene una renovación hasta junio del 2026, con una opción de ampliación por un año más, hasta 2027. De acuerdo a ‘The Athletic’, el City le dio la total libertad al catalán para definir su futuro en la negociación, tanto en años de contrato como en salario. Se calcula que el DT percibe anualmente más de 20 mil euros (19 millones de libras).

“El Manchester City significa mucho para mí. Esta es mi novena temporada aquí; hemos vivido momentos increíbles juntos. Tengo un sentimiento muy especial por este club de fútbol. Por eso estoy tan feliz de quedarme dos temporadas más”, dijo Pep Guardiola tras su renovación, con la cual apaga todo los rumores de una posible partida a Brasil, una vez que acabase su estadía originalmente en 2025.

Se hablaba de una posible partida de Guardiola a Brasil para asumir la dirección técnica en 2025 y suceder en el cargo a Dorival Jr. No obstante, todo eso quedó en dichos, pues el catalán prefirió la estadía en Inglaterra por cuestiones más personales. “Lo he dicho muchas veces antes, pero tengo todo lo que un entrenador podría desear y lo aprecio muchísimo. Ojalá que ahora podamos sumar más trofeos a los que ya hemos ganado. Ese será mi objetivo”, agregó.

