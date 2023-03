En el marco de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el PSG perdió 1-0 ante el Bayern Munich en el Parque de los Príncipes el pasado 14 de febrero. Los parisinos no desplegaron su mejor juego en casa y ahora tendrán que remontar la serie la próxima semana en Alemania. Lamentablemente para los intereses del equipo francés, este tendrán que obrar el milagro en el Allianz Arena sin uno de sus mejores jugadores: Neymar. Por lesión, el delantero brasileño de 30 años ha quedado oficialmente descartado este viernes para el duelo de revancha de la Copa de Europa.

En conferencia de prensa, el DT del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmó que el delantero paulista no podrá jugar los próximos dos partidos del PSG al no haber recuperado de un esguince al tobillo derecho. Es decir, ‘Ney’ no estará ante Nantes (Ligue 1) y tampoco ante Bayern Munich.

“Neymar no estará disponible para los próximos dos partidos. Es uno de los máximos goleadores y asistentes de la Ligue 1, eso es una gran baja”, dijo Galtier sobre el estado de salud del delantero brasileño, quien se ha perdido, desde que fichó por el PSG en 2017, al menos un partido de octavos cinco veces en siete años.

La única temporada en la que Neymar no estuvo lesionado fue la de 2020, marcada por la COVID-19, un año muy peculiar en el que el PSG alcanzó por vez primera la final de la Champions League, en la que cayó en Lisboa precisamente contra el Bayern.

Cabe recordar que Neymar se lesionó el pasado 19 de febrero en un partido de Ligue 1 ante LOSC Lille. El brasileño cayó duramente sobre su tobillo derecho y tuvo que salir del campo en camilla para ser reemplazado por el joven Hugo Ekitike.





Neymar se lesionó en el duelo entre PSG vs Lille por la Ligue 1 (Foto: @FabrizioRomano)





¿A qué hora y en qué canales se juega PSG vs. Bayern?





El duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Bayern está programado para el próximo 8 de marzo. Las acciones se desarrollarán en el estadio Allianz Arena a partir de las 3 de la tarde y será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus y HBO Max (México).





