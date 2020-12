Un hecho histórico se ha suscitado en el Parque de los Príncipes. Los jugadores del Istanbul Basaksehir decidieron abandonar el campo de juego debido a supuestos insultos racistas de parte del cuarto árbitro en el duelo por la sexta jornada del Grupo H de la Champions League.

Todo sucedió sobre lugar a los 20 minutos del partido, cuando el marcador reflejaba un empate a cero El árbitro, el rumano Ovidiu Alin Hategan, señala una falta a favor del PSG y el exinternacional camerunés Achille Pierre Webo protesta de forma virulenta.

Alertado por el cuarto árbitro, el colegiado acude a la banda y su asistente le dice que ha sido “el negro”, según asegura el exjugador camerunés, actual miembro del equipo.

Se supendió partido de PSG por inuslto racista de árbitro (VIDEO: BT Sport)

Ante esa palabra, que en algunos idiomas puede tener una fuerte carga despectiva y racista, Webo y todo el banquillo comienzan a protestar.

El cuarto árbitro, el también rumano Sebastian Coltescu asegura que no le ha llamado “negro” en el sentido despectivo, si no “chaval negro” (black guy). Pero la explicación no convence a los jugadores del conjunto turco que, liderados por un miembro de su cuerpo técnico, reprochan al cuarto árbitro utilizar el color de la piel para identificar al jugador.

“¿Por qué cuando te refieres a un blanco no le llamas el chaval blanco?”, le reprochaban. El cuarto árbitro se defendía asegurando que en su idioma la palabra “negro” no tiene connotaciones racistas. Frente al revuelo generado, y pese a la intervención del delegado de la UEFA, los jugadores de ambos equipos se dirigieron a los vestuarios.