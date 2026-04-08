vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ida de los cuartos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 8 de abril desde las 2:00 p.m. y tendrá lugar en el Parque de los Principes (Paris, Francia).

PSG vs Liverpool EN VIVO: ver transmisión por ESPN y Movistar Liga de Campeones
PSG vs Liverpool EN VIVO: ver transmisión por ESPN y Movistar Liga de Campeones
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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