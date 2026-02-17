Vinícius Júnior acusó a Gianluca Prestianni de haberle gritado "mono" tras su celebración en el 1-0 del Real Madrid vs. Benfica. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Vinícius Júnior acusó a Gianluca Prestianni de haberle gritado "mono" tras su celebración en el 1-0 del Real Madrid vs. Benfica. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

gana 1-0, pero tuvo un altercado en el duelo contra con el árbitro Gianluca Prestianni por . El partido entre españoles y portugueses se suspendió después de que el brasileño le dijera al árbitro que el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, supuestamente lo había insultado con un insulto racial. Esto después de que los jugadores del Benfica se enfrentaran a ‘Vini’ después de celebrar su gol.

Preciso momento en el que Gianluca Prestianni habría dicho un insulto racista en contra de Vinícius Júnior. (Video: ESPN)
Preciso momento en el que Gianluca Prestianni habría dicho un insulto racista en contra de Vinícius Júnior. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS