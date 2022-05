Real Madrid ganó la Champions League el último sábado tras vencer a Liverpool en el Stade de France de París. Con un gol del brasileño Vinicius Junior, el cuadro español recuperó el cetro europeo y alargó su dominio. Sin embargo, en Chamartín no hay mucho tiempo para celebrar porque la plana mayor del club merengue ya piensa en los refuerzos de la siguiente temporada. En esa línea, según el diario Marca, Florentino Pérez y compañía no descansan en su misión de encontrar un nuevo lateral izquierdo ante la confirmada salida de Marcelo.

“Es un momento muy bonito. Cuando eres primer capitán sueñas con levantar la copa y me he convertido en el único brasileño que ha levantado una Champions como capitán del Real Madrid”, afirmó en zona mixta el defensor brasileño, anunciando que no renovará contrato con los blancos después del 30 de junio.

“La emoción es brutal, ha sido mi último partido con el Real Madrid, pero estoy muy contento. No es un día de tristeza, me voy con mucha alegría, agradecido a los fans y las noches mágicas que he vivido en el Bernabéu”, añadió el futbolista de 34 años.

Semejante panorama obliga a la cúpula del Real Madrid a llevar un nuevo lateral izquierdo que sea capaz de pelear el puesto con Ferland Mendy. Siempre según la citada fuente, el cuadro de la capital española tiene en la agenda de fichajes nada menos que a José Ángel Esmorís Tasende, conocido deportivamente como Angeliño.

El defensor español de 25 años es uno de los puntos más altos en el Leipzig de la Bundesliga. Fue clave en la obtención de la Copa de Alemania y su salida del cuadro de las bebidas energéticas estaría calculada en 30 millones de euros, cantidad que en el Bernabéu no tendrían problemas en asumir.

Tal como informa Marca, Angeliño es la primera opción de Florentino Pérez para reforzar el lateral izquierdo. Miguel Gutiérrez, jugador de la cantera, y Fran García, elemento del Rayo Vallecano, también se encuentran en la mira, pero no seducen tanto como tener al exfutbolista del Manchester City.

Conviene recordar que Real Madrid no es el único club que anda tras los pasos de Esmorís Tasende. En el FC Barcelona también han preguntado al Leipzig por sus servicios. El plan del presidente Joan Laporta es reemplazarlo por el casi veterano Jordi Alba.

Anteriormente, Angeliño, que llegó a la academia del Manchester City y fue subiendo con los años, había sido cedido al New York City, Girona, Mallorca y NAC Breda, desde el que se fue al PSV en 2018.





