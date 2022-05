No todos han podido entrar al ‘club de los cinco’. Tras la Champions League conquistada en París, luego del 1-0 frente al Liverpool, hasta nueve jugadores habían logrado sumar a su palmarés su quinta ‘Orejona’. Sin embargo, la lista se redujo a ocho, pues Isco Alarcón ‘no ganó la decimocuarta pese a que formó parte del plantel e incluso estuvo en el banco de suplenetes.

Al centrocampista malagueño, que no seguirá en el Madrid, no le han contabilizado la última Champions de los ‘blancos’ debido auna regla de la UEFA, la misma dice que contará la Copa de Europa a aquellos “jugadores que han jugado en el equipo ganador de la UEFA Champions League. No cuentan los suplentes sin minutos o los jugadores de la plantilla no utilizados”.

Y ese es el caso de Isco, que no ha disputado ni un solo minuto esta temporada en la máxima competición del fútbol europeo. De ahí que, aunque se haya llevado la medalla, no se le contabilice la Champions a su palmarés individual.

Así, Isco se quedará con las cuatro que ya tenía y en las que sí tuvo protagonismo o al menos minutos, las de 2014, 2016, 2017 y 2018.

Mientras tanto, sus compañeros Gareth Bale, Karim Benzema, Nacho Fernández, Dani Carvajal, Marcelo, Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos sí han logrado este sábado su quinta Champions, todas ellos consiguiendo sus éxitos con el Real Madrid salvo en el caso del centrocamista alemán, que no estaba todavía en el club en la final de Lisboa en 2014 pero que ya había ganado una con el Bayern en 2013.

Los ocho han alcanzado a su excompañero Cristiano Ronaldo, único jugador que ha levantado el entorchado en cinco ocasiones desde el cambio de formato de la temporada 1992-93. El portugués ganó una con el Manchester United y cuatro en su exitosa etapa en el Real Madrid.

A la caza de Paco Gento

Con cuatro Champions, aparte de los ya mencionados madridistas hay otros ilustres como Andrés Iniesta, Samuel Eto’o, Clarence Seedorf, Leo Messi, Gerard Piqué, Xavi Hernández o los exmadridistas Raphael Varane, Sergio Ramos y Mateo Kovacic.

Teniendo en cuenta toda la historia de la Copa de Europa, los nueve madridistas igualaron al de Madeira, pero también a otros históricos como Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, y a las leyendas del Real Madrid Alfredo Di Stéfano, José María Zárraga, Marcos Alonso, Rafael Lesmes, Héctor Rial y Juanito Alonso.

En cualquier caso, deberían alargar una temporada más su rendimiento para optar a alcanzar al recientemente fallecido Francisco Gento, jugador con más Copas de Europa de la historia ya que se proclamó campeón en seis ocasiones: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 y 1966.





