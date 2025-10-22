Esta semana vuelve la UEFA Champions League con grandes partidos. El miércoles a las 2:00 p.m., en el Santiago Bernabéu, Real Madrid recibe a la Juventus por la fase de grupos. Los dos equipos buscan asegurar su clasificación a la siguiente instancia y, en esta nota, te contamos las estadísticas del duelo y los pronósticos de Inkabet, casa peruana de apuestas deportivas.

Los últimos resultados entre los dos conjuntos

El más reciente enfrentamiento entre Real Madrid y Juventus por la Champions fue en los cuartos de final de la temporada 2017/2018. Los blancos llegaron al Bernabéu con una ventaja de 3-0, pero los entonces dirigidos por Massimiliano Alegri igualaron la serie con tres goles. Finalmente, un penal convertido por Cristiano Ronaldo en el tiempo añadido le dio el pase al equipo español.

Por otro lado, el último partido oficial terminó en 1 a 0 a favor de los de Valdebebas por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. En aquel choque, el delantero de 21 años, Gonzalo García, marcó el tanto decisivo y ahora volverá a estar presente ante la “Vecchia Signora”.

Los de Xabi Alonso esperan seguir la racha de victorias en la presente competición, mientras que los dirigidos por Igor Tudor han empatado en dos ocasiones ante Villarreal y el Borussia Dortmund.

¿Cómo marchan en sus respectivas ligas?

El arranque del Madrid en la competición local ha sido sólido y está en lo más alto de la tabla, con 24 puntos. En el último encuentro ganó de visita ante el Getafe con anotación de Killian Mbappé, quien es el goleador del campeonato con diez conquistas. Asimismo, en la actualidad, destacan en el equipo talentos muy jóvenes como el argentino Mastantuono y el español Álvaro Carreras.

Por otro lado, la ‘Juve’ está en un proceso de recambio generacional y lucha por volver a ser campeón en la Serie A. La reciente derrota ante Como por 2 a 0 significó un golpe duro para los dirigidos por Tudor. En esa línea, deberán sorprender a sus contrincantes para retomar los buenos resultados.

Inkabet da como favorito al Real Madrid con una cuota de 1.44, mientras que la Juventus paga 7.00. Un empate entre ambos combinados vale 4.90. Además, los usuarios tendrán la opción de pago anticipado, que les permite cobrar sus apuestas antes de que el partido finalice.