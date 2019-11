El joven Rodrygo Goes le ha ganado la partida en los últimos duelos del Real Madrid a Vinicius Junior. Por ejemplo, el técnico Zinedine Zidane decidió tomar en cuenta únicamente al ex Santos para el choque del último miércoles frente al Galatasaray por la cuarta fecha de la Champions League y vaya que no se equivocó porque el brasilero anotó un triplete en la goleada 6-0 del cuadro merengue al elenco turco en el Santiago Bernabéu.

Al término del partido, Rodrygo se llevó la pelota tras su ‘hat-trick’ y, hasta el momento, las críticas no han parado hacia él por su efectividad con la camiseta merengue. En contraparte, Vinicius Junior espera ser tomado en cuenta otra vez en Real Madrid, pero eso no quiere decir que no se haya alegrado por lo obtenido por su compatriota. Así lo revelaron en el programa El Chiringuito.

“Tras el partido, Rodrygo ha entrado en el vestuario del Real Madrid y todos sus compañeros le han felicitado y abrazado. Hubo uno que no fue convocado, que ha bajado al vestuario y se ha fundido en un abrazo con él. Es Vinicius. Sabe que es su competencia, pero se ha alegrado tanto como si hubiese sido el mismo Rodrygo”, indicó el periodista Edu Aguirre.

Rodrygo Goes y la buena relación que tiene con Vinicius. (Getty / El Chiringuito)

Hay que tener en cuenta que los tres tantos del atacante de las selecciones juveniles de Brasil se dio en el marco de su debut en la Champions League en el Bernabéu. Es más, es el más joven en anotar un triplete perfecto (diestra, zurda y cabezazo) en toda la historia de la Copa de Europa (18 años y 301 días). Superó la marca de Kylian Mbappé con 20 años y 306 días.

Se espera que Rodrygo sea titular este sábado en el partido que Real Madrid enfrentará al Eibar en condición de visitante por una nueva jornada de LaLiga Santander. En el torneo local, los dirigidos vienen de empatar sin goles ante el siempre complicado Betis en el Bernabéu.

