Tiró la toalla con 90 minutos por delante por la situación en la que se encuentra su equipo y el partido en el Santiago Bernabéu. El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, admitió que “no” tienen “opciones para la vuelta” tras el 1-3 ante el Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League, con tres goles de Benzema, y lamentó que no ofrecieran el nivel exigido por la eliminatoria y el rival.

“Es muy importante procesar esto primero. Es crucial que primero vayamos a Southampton. Me aseguraré de que todo el mundo procesa esto, es lo más importante ahora mismo. Si seguimos jugando así, perderemos contra el Southampton. Y no tendremos ni que pensar en el Bernabéu, nos pasarán por encima”, comentó.

“¿Opciones de pasar? No, no tenemos, ahora mismo no tenemos opciones para la vuelta. No estamos vivos porque tenemos que volver a encontrar nuestro estilo. No sé donde se ha ido desde el parón internacional. Estamos muy lejos de nuestro nivel en absolutamente todo lo que se demanda. No se puede pedir que hagamos un buen partido a este nivel”, añadió.

Preguntado sobre qué había ido mal, el técnico de los ‘Blues’ dijo que “todo”. “No sólo lo abiertos que hemos estado, pero también dónde hemos pasado el balón, cómo lo hemos pasado. Dónde hemos atacado, nuestra intensidad, nuestras ganas. La primera parte ha estado lejos de cualquier nivel mínimamente aceptable por nuestra parte. No podemos quejarnos cuando nos vamos perdiendo tras una mitad así”, agregó.

Por último, Tuchel, dijo que se trata de una derrota “dura y una de las peores primeras partes” que ha visto “aquí en Stamford Bridge”, dijo a BT Sports.

“A este nivel, no puedes jugar así, ni individualmente ni como equipo. No hemos dado lo suficiente, ninguno de nosotros. No estamos haciendo lo que solíamos hacer y estamos lejos de nuestro nivel. Así se pierden los partidos”, sentenció.





