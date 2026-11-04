vs. por la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN pasó el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitieron por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 4 de noviembre a las 12:45 horas y tendrá lugar en el Allwyn Arena (Atenas, Grecia).

Real Madrid vs. AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League. (Video: Real Madrid TV)
Real Madrid vs. AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League. (Video: Real Madrid TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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