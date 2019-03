No Ramos, no 'party': el terrible antecedente del Real Madrid en Champions cada vez que Sergio no juega

El Real Madrid vs Ajax , válido por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2019, tendrá una gran baja para Santiago Solari. Se trata de Sergio Ramos , quien por forzar una amarilla en la ida, fue sancionado por la UEFA con dos partidos. Hoy cumplirá el primero.



Definitivamente, la ausencia del capitán del Real Madrid no cae bien en Valdebebas. Sobre todo si las estadísticas revelan que en los últimos tres partidos de Champions League en los que no estuvo Ramos, el merengue perdió.



Todo empezó en los cuartos de final de la Champions pasada. Sergio Ramos no estuvo ante Juventus y el Madrid perdió 3-1. En la actual temporada, el camero tampoco jugó frente a CSKA en fase de grupos. ¿El resultado? Su equipo perdió 1-0 en Moscú y 3-0 en el Bernabéu. ¿Continuará la tendencia?

El partido entre Real Madrid y Ajax , por los octavos de final de la Champions League 2019 , está programado para este martes desde las 3 de la tarde (hora peruana). Recordemos que el choque de ida que se disputó hace tres semanas en Holanda terminó con un 2-1 a favor de los actuales monarcas de Europa.



Al Real Madrid le basta el empate para pasar de ronda, pero Ajax no se la pondrá nada fácil. Además, los españoles no contarán con Sergio Ramos debido a una suspensión por forzar una tarjeta amarilla en la ida. La Champions es lo único que les queda para salvar la temporada.

