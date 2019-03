"Con vos no hablo más": la pelea de Icardi con Spalletti que lo aleja definitivamente del Inter de Milán

Mauro Icardi explica que si se ha perdido los últimos partidos con el Inter de Milán es porque se encuentra lesionado de la rodilla. Sin embargo, el club no cree en sus excusas y menos el técnico Luciano Spalletti, quien el último lunes perdió la paciencia con el goleador argentino.



De acuerdo al diario 'Corriere della Sera', el DT italiano le exigió al goleador del Inter de Milán que deje de tratar sus supuestas lesiones y se ponga a entrenar nuevamente. Lo que no esperaba Spalletti es que Icardi saldría con una respuesta que lo dejaría frío: "Esta es la última vez que hablo con vos".



El entrenador italiano está convencido que Icardi sigue fingiendo problemas con su rodilla, algo que el Inter de Milán ya descartó hace un par de semanas. Aun así, el otrora delantero de la Sampdoria no quiere salir de la enfermería .



" Mauro Icardi se sometió a una resonancia magnética esta mañana en el Instituto Clínico Humanitas de Rozzano debido a unos síntomas dolorosos en la rodilla derecha. Las evaluaciones no mostraron variaciones significativas en comparación con los exámenes realizados antes del inicio de la temporada deportiva actual", explicó el Inter en un comunicado oficial.



El delantero argentino ha amenazado al Inter con no jugar más hasta que le devuelvan el brazalete de capitán. El ultimátum de Icardi devela lo mucho que le afectó que el portero Handanovic tomara su lugar.

Mauro Icardi llegó al Inter de Milán en la temporada 2013/14. (Getty) Mauro Icardi llegó al Inter de Milán en la temporada 2013/14. (Getty)

► Gareth Bale huyó del Bernabéu mientras el Real Madrid se 'desangraba' ante el Barcelona



► Nadie lo esperaba, todos los agradecen: la medida de Valverde tras el triunfo de Barcelona ante Real Madrid



► Real Madrid se cansó de Gareth Bale y lo usará como moneda de cambio para fichar a un nuevo 'cerebro'



► "Prometo que voy a intentar convencer a Cristiano Ronaldo de que vuelva a Real Madrid" [VIDEO]