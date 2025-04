En un partidazo emocionante, Thibaut Courtois empieza a convertirse en héroe tras atajar un penal en el Real Madrid vs. Arsenal, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Todo ocurrió a los 12′, cuando el árbitro Francois Letexier fue avisado por el VAR por un jalón de Asencio contra Merino en el área merengue, pese a que la pelota no estaba cerca de ellos. El juez francés lo cobró y Bukayo Saka fue el encargado de patear. Sin embargo, el arquero belga adivinó el disparo del inglés y salvó a su equipo de lo que pudo ser la estocada final. Como se sabe, en la ida, Real Madrid perdió 3-0 y debe remontar el marcador para meterse a semifinales. Arsenal, por ahora, no corre riesgo, pero tiene oportunidades para anotar.

