Real Madrid no la pasó bien en el primer tiempo por la vuelta de semifinales de la Champions League ante Bayern Munich. Los bávaros le plantaron cara en el Santiago Bernabéu y a poco del final de los primeros 45' hubo polémica. ¿El protagonista? Marcelo , lateral merengue.



Resulta que Joshua Kimmich se proyectó por el bando derecho y sacó un centro. La pelota llegó a impactar en una de los brazos del lateral merengue



Los jugadores del Bayern reclamaron sobremanera al árbitro turco Cüneyt Çakır. James Rodríguez, Mats Hummels y otras figuras del elenco alemán ante Real Madrid no lo podían creer.



Es más, el inicio del segundo tiempo no pudo ser peor para los dirigidos por Jupp Heynckes. El portero Sven Ulreich cometió un grueso error que permitió que los blancos se adelanten 2-1.