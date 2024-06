El Wembley Stadium será el escenario para la final de la Champions League 2023/2024. Como ya es costumbre, un escenario neutral verá la contienda que, para esta temporada, disputarán Real Madrid vs. Borussia Dortmund. El cuadro ‘merengue’ parte como uno de los favoritos a quedarse con la ‘Orejona’, pero hay un grupo de hinchas que no podrán ver este duelo. Resultado que, previo a su viaje hacia Londres, fueron víctimas de estafa y también hubo desperfectos en el avión que imposibilitaron su partida.

En un viaje organizado por la peña madridista Capote y Montera, con intermedio de la agencia de viaje Coge la Malet, se dio un gasto de 1.095 euros en un viaje que quedó sin despegar. Aparte de la avería, posteriormente alguno de los viajeros se enteró que habían sido estafados.

Luego de conocer la noticia Real Madrid ha buscado reubicarlos en otros vuelo, pero el overbooking no permite un margen amplio. De acuerdo con información de AS, 16 han podido viajar. El resto serían compensados con una entrada para ver el partido desde palco VIP en el Santiago Bernabéu.

La aerolínea también se ha pronunciado, alegando que los afectados pueden reclamar 250 euros de compensación, reembolso de billete y entradas no disfrutadas, por el hecho de perderse la final. “Las averías de los aviones no son circunstancias de fuerza mayor para las aerolíneas, por lo que los aficionados del Real Madrid que se han quedado en tierra y no han podido volar a Londres para presenciar la final de la Champions de esta noche ante el Borussia de Dortmund pueden reclamar una compensación económica de hasta 250 euros”.

En este sentido, la plataforma ha indicado que los aviones pasan estrictos controles y las aeronaves deben mantener un correcto mantenimiento. Cuando se produce un importante retraso en un vuelo como consecuencia de una avería del aeroplano, "la normativa no considera estos hechos causas de fuerza mayor o circunstancia ajena a la aerolínea".





¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs. Real Madrid?

La final de la Champions League 2024 entre Borussia Dortmund y Real Madrid se jugará el sábado 1 de junio. A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 4:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m.

¿En qué canales TV ver Borussia Dortmund vs. Real Madrid?

La emocionante final de la UEFA Champions League entre Borussia Dortmund y Real Madrid estará disponible para ser vista en toda América Latina a través de canales como ATV, ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, no olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa de este emocionante encuentro, con las mejores incidencias y análisis. ¡No te lo pierdas!





