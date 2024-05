El fútbol a veces nos brinda historias que parecen sacadas de una novela, y la recuperación de Thibaut Courtois (32 años) es una de ellas. Cuando en agosto se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, las lágrimas del portero en el entrenamiento eran un presagio de lo que se avecinaba. Las primeras evaluaciones médicas fueron devastadoras: adiós casi seguro a la temporada. Sin embargo, contra todo pronóstico, Courtois ha logrado una recuperación asombrosa y está listo para defender el arco del Real Madrid en la final de la Champions League en Wembley, ante el Borussia Dortmund.

Courtois sufrió una de las lesiones más temidas por los futbolistas: la rotura del ligamento cruzado. “Tuve la mala suerte de que me cosieron el menisco, que son seis semanas que no puedes caminar. Tardas un poco más en poder empezar la recuperación completa. No puedes flexionar más de 90 grados por los meniscos, en tres o cuatro meses”, confesó en una reciente entrevista con AS.

En su afán por acelerar su recuperación, Courtois recurrió a un método poco convencional. Según El País, el arquero se puso en manos del proyecto de entrenamiento cognitivo de porteros con realidad virtual, dirigido por el exgolero Urko Pardo. Formado en La Masia y nacionalizado por Chipre, Pardo sufrió dos veces la misma lesión y, tras retirarse, fundó la empresa MentisVR.

Las gafas de realidad virtual desarrolladas por MentisVR permiten a los guardametas situarse en el campo, rodeados de jugadores virtuales, y enfrentarse a situaciones de juego cada vez más complejas. “Permite entrenar acciones a velocidades que no existen, y acostumbra al cerebro”, explicó Pardo. La teoría es que, una vez de regreso a la velocidad normal del juego real, todo resulta más sencillo.





Preparado para la final de la Champions League





Después de casi diez meses de arduo trabajo y cuatro partidos de preparación, Courtois está listo para regresar al campo en uno de los momentos más cruciales de la temporada. Carlo Ancelotti ha confirmado que será titular en la final de la Champions League, un reconocimiento a su esfuerzo durante su recuperación.

A pesar de su retorno al campo, el belga ha decidido no participar con su selección en la Eurocopa 2024. Esta decisión subraya su compromiso con su recuperación completa y su deseo de evitar cualquier riesgo adicional que pueda comprometer su salud a largo plazo.

Thibaut Courtois se lesionó en agosto pasado y solo tapó 4 partidos en la temporada.





¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs. Real Madrid?





La final de la Champions League 2024 entre Borussia Dortmund y Real Madrid se jugará el sábado 1 de junio. A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 4:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m.





¿En qué canales TV ver Borussia Dortmund vs. Real Madrid?





La emocionante final de la UEFA Champions League entre Borussia Dortmund y Real Madrid estará disponible para ser vista en toda América Latina a través de canales como ATV, ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, no olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa de este emocionante encuentro, con las mejores incidencias y análisis.

Real Madrid vs Dortmund se miden en Wembley por la gran final de la Champions League.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Borussia Dortmund y Real Madrid se enfrentan este sábado 1 de junio en la gran final de la UEFA Champions League 2023/2024.