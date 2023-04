Por estas horas, en el Chelsea se encuentran enfocados en lo que será el partido ante Real Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo, el duelo en el estadio Santiago Bernabéu no es el único tema del que se habla en Stamford Bridge. También hay espacio para pensar en los fichajes de la siguiente campaña. Según informa este martes el diario madrileño AS, el cuadro de la Premier League tiene la mira puesta en Pablo Martín Páez Gavira, la ‘joya’ del Fútbol Club Barcelona que podría quedar libre a final de temporada si en Camp Nou no consiguen liberar 200 millones de euros en límite salarial.

Tal como apunta la citada fuente, unos emisarios del Chelsea se reunieron hace tres semanas con Iván de la Peña, representante del popular Gavi, y le trasladaron la intención del cuadro inglés de contar con él y convertirlo en una de las estrellas del equipo. Además de ofrecerle un jugoso contrato de cinco temporadas.

“Esa primera reunión en la capital de España resultó satisfactoria para ambas partes y acordaron seguir avanzando. De hecho, está previsto que próximamente se produzca un nuevo encuentro para perfilar con más detalle la estrategia del posible fichaje y adquirir un compromiso más firme por ambas partes”, publica la citada fuente.

A pesar de que es uno de los indiscutibles de Xavi Hernández y representa el futuro del Barcelona, Gavi no está contento con la directiva azulgrana por la forma en que se ha gestionado el asunto de su ficha y entiende que no se le ha dado la prioridad que merece. No en vano es el vigente Golden Boy.

Chelsea quiere aprovechar la molestia de Gavi con el Barcelona y convencerlo de mudarse a Londres con carta de libertad bajo el brazo. Así, en Stamford Bridge se ahorrarían varios millones de euros en el traspaso, aunque tendrían que darle una prima al joven futbolista.

Gavi, en la mira del Chelsea. (Foto: AFP/Getty Images).





El ‘culebrón’ de Gavi en el Barcelona





Cabe recordar que Pablo Martín Páez Gavira comenzó la temporada 2022-23 con ficha del filial, pero el 15 de septiembre renovó con el Barcelona con contrato profesional hasta 2026. El club catalán le pudo inscribir ante LaLiga ‘in extremis’, el martes 31 de enero, y anunció en su página web que el centrocampista cambiaba de dorsal y pasaba de lucir el ‘30′ a usar el ‘6′. Sin embargo, LaLiga se negó a aceptar la ficha de Gavi ya que consideraba que el Barcelona excedía el límite salarial.





