Real Madrid vs. Borussia Dortmund se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 1 de junio en el Wembley Stadium, por la final de la Champions League. El cuadro ‘merengue’ busca una nueva corona y el ‘Vendaval’ amarillo quiere conseguir el primer título de la competencia en su historia. El encuentro está programado para iniciar a las 2:00 p.m. (horario en Perú, 4:00 p.m. en Argentina) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports, Movistar, TNT Sports y Paramount. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Real Madrid entrena para la final de la Champions League. (Video: Real Madrid)

Real Madrid vs. Borussia Dortmund: probables alineaciones

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinícius. Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.