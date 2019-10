Trueque: Zidane se despide de un intocable para permitir la llegada de Gabriel Jesus a Real Madrid

En la previa del partido de Champions League entre Real Madrid y Galatasaray, los hinchas del equipo blanco han quedado sorprendidos por una información del reconocido diario español que apunta que, de cara al mercado de fichajes 2020 de verano, el brasileño Gabriel Jesus podría terminar como refuerzo para la delantera merengue.

Según la citada fuente, Real Madrid y Manchester City trabajan en lo que sería el gran trueque del próximo mercado de pases. En el club celeste quieren reforzarse con un defensa top y para dejar ir a Jesus, el equipo de Pep Guardiola pediría la llegada del francés Raphael Varane , uno de los jugadores preferidos de Zinedine Zidane.



"En el Etihad Stadium creen que, con confianza, podría llegar a ser aquel futbolista rápido, expeditivo y contundente que era antaño. Y cubriría, de esta forma, la sensible baja de Aymeric Laporte, que se perderá gran tramo de competición", publica la citada fuente este martes en su edición digital.



Raphael Varane llegó al Real Madrid en el 2011 con 18 años. (Getty) Raphael Varane llegó al Real Madrid en el 2011 con 18 años. (Getty)

Aunque a Zidane no le gustaría perder a Varane, convocado para el partido entre Real Madrid vs Galatasaray en Turquía, la dirigencia del club blanco no lo ve intransferible. De hecho, el francés ya tiene precio desde mitad de año: 80 millones de euros. Esta cantidad es la misma que pediría el City por Gabriel Jesus.



El brasileño llegó a Etihad Stadium en 2017 desde el Palmeiras. Sin embargo, pese a sus buenas actuaciones, no ha podido quitarle el puesto a Agüero, por lo que Gabriel Jesus no vería con malos ojos un cambio de aires. Y nada mejor que en Real Madrid, donde compartiría la delantera con Karim Benzema.

¿Cuándo juega en Real Madrid?

Real Madrid se alista para recibir este martes al Galatasaray en el marco de la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions League. Los blancos vienen de una derrota (PSG) y empate (Brujas), por lo que un nuevo tropiezo comprometería seriamente sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

Champions League Galatasaray vs. Real Madrid

Martes, 22 de octubre 2019

21:00 (hora local)

Türk Telekom Arena

