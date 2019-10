¡Desde Estambul! Guía de horarios y canales del Real Madrid vs. Galatasaray por Champions League

Real Madrid y Galatasaray juegan por el Grupo A de Champions League en el Türk Telekom Stadium de Estambu. Los entrenados por Zinedine Zidane están obligados a ganar luego de recibir un duro golpe en el Santiago Bernabéu y empatar con el Brujas de Bélgica. Conoce la programación de horarios y canales del partido por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Real Madrid y Galtasaray.



Real Madrid vs. Galatasaray: horarios y canales del partido

Perú: 2:00 p.m. | ESPÑ

México: 2:00 p.m. | ESPN

Argentina: 4:00 p.m. | ESPN

Colombia: 2:00 p.m. | ESPN

Ecuador: 2:00 p.m. | ESPN

Paraguay: 4:00 p.m. | ESPN

Uruguay: 4:00 p.m. | ESPN

España: 21:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones

Los blancos llegan más que golpeados. Es cierto que se encuentran peleando los primeros puestos de la Liga Santander; sin embargo, no muestran su mejor versión. La derrota el pasado sábado a manos del Mallorca en Son Moix, reveló todas las falencias que poseen.

No existe ningún tipo de peso en el ataque. Karim Benzema es un delantero confiable para Zidane, pero si no logra encontrar la forma de conectarlo con el medio no puede ser de utilidad. Eden Hazard volverá al plantel y tendrá que cumplir esa función, luego de no ser parte del equipo el pasado fin de semana.

Los preparativos del técnico Zinedine Zidane lejos están de ser los ideales para el compromiso del martes en Estambul luego que su cambiante escuadra cedió la cima de la Liga española.



PSG , líder del grupo, visita Brujas buscando mantener su paso perfecto al inicio del torneo.



Se suponía que las preocupaciones de la temporada pasada desaparecerían una vez que Zidane regresara a hacerse cargo de un disfuncional Madrid. Pero los problemas continuaron en una costosa campaña de reconstrucción a mediados del año y un inicio nada convincente en la Liga de España.



Las lesiones no han ayudado. Luka Modric, Gareth Bale, Toni Kroos y Lucas Vázquez están en duda para el duelo frente a Galatasaray.



El guardameta del Madrid, Thibaut Courtois, ha enfrentado fuertes críticas en medio de las dudas de los aficionados sobre por qué el club lo prefirió a él sobre el costarricense Keylor Navas, quien se incorporó a PSG en el periodo entre temporadas.



Navas tratará de mantener la portería intacta ante Brujas para un PSG que encabeza el grupo con seis unidades.



Real Madrid vs. Galatasaray: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Hazard, James, Benzema.



Galatasaray: Muslera; Luyindama, Donk, Marcao Teixeira; Mariano, N'Zonzi, Seri, Nagamoto; Belhanda, Babel, Andone.



