Solo 17 minutos duró la presentación de Karim Benzema en la visita de Real Madrid a la cancha de Real Sociedad. Después de sentir una molestia, el delantero miró hacia la banca de los suplentes y solicitó ser cambiado. Entonces, el artillero se marchó rápidamente a los vestuarios para tener alcances de lo que pasará a solo días de enfrentar a Inter de Milán en la Champions League y al Atlético de Madrid en LaLiga Santander.

Luego de ver la victoria de 0-2 de su equipo en la banca de los suplentes, el francés esperó la sesión del domingo en la capital para someterse a la primera prueba médica para determinar qué lesión sufrió y el periodo en el que estará fuera de los campos. Por suerte, para él y el club, las noticias son esperanzadoras.

El diario AS indicó que Benzema tiene “molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda”, nada que comprometa su participación por semanas. No obstante, el staff de la ‘Casa Blanca’ recomienda realizar un nuevo chequeo este lunes para ratificar si la molestia muscular no representa gravedad alta.

Dicho esto, el ‘Gato’ no está en condiciones de medirse a Inter en el Santiago Bernabéu. Por la proximidad de la cita (martes 7 de diciembre a las 3 de la tarde, en el horario peruano), es imposible pensar que el autor de 17 goles en lo que va de la campaña aparezca siquiera entre los suplentes en el choque vital para determinar al líder del grupo de Liga de Campeones.

En tal escenario, el atacante y el comando técnico de Carlo Ancelotti armarán un plan para que el ‘9′ sí llegue en condiciones al derbi madrileño del próximo domingo 12. “No creo que esté disponible para el martes, pero puede ser que llegue ante el Atlético”, expresó el DT italiano en conferencia de prensa.

La lesión de Benzema llega en uno de los mejores momentos de la campaña tanto en el plano individual y colectivo. Y es que Karim ha tenido poco espacio para descansar, pues jugó todo con la casaca blanca. Encima, el retorno a la selección francesa le dejó sin esos periodos (cuando no era llamado) para tomarse un reposo.

De todos modos, Ancelotti, a juzgar por lo visto en último sábado frente a la Real Sociedad, volverá a brindar confianza a Luka Jovic. El serbio entró en escena para reemplazar al francés y pese a tener un arranque timorato, lo siguiente fue digno del aplauso porque asistió a Vinicius Junior para el 0-1 y luego se encargó él de anotar el 0-2 definitivo.





