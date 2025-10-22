Real Madrid vs Juventus por la Champions League | Diseño: Christian Marlow
Real Madrid vs Juventus por la Champions League | Diseño: Christian Marlow

vs. (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 3 de Fase de Liga de la . ¿En qué canales puedes ver la transmisión? Para seguir este partido, debes conectarte a ESPN, Disney, TNT, Movistar Liga de Campeones y HBO MAX; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el miércoles 22 de octubre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España) y se disputará en el Santiago Bernabéu. Podrás seguir todos los incidentes de este y todos los partidos de la Champions League por la web de Depor.

Real Madrid vs Juventus por la Champions League | ViDEO: LaLiga
Real Madrid vs Juventus por la Champions League | ViDEO: LaLiga

TAGS RELACIONADOS