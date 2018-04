Un crack. Cristiano Ronaldo siempre está ahí, en los momentos importantes del Real Madrid desde su llegada al conjunto merengue a mediados del año 2009 procedente del Manchester United. Es el de los goles clave y este miércoles ante Juventus por la vuelta de cuartos de final de la Champions League no desentonó. Apareció Mr. Champions en momentos de incertidumbre.



El crack fue el que anotó el único tanto merengue en la derrota contra la Vecchia Signora. Su gol se dio a través de un tiro penal luego de una falta de Mehdi Benatia a Lucas Vázquez. El central turco fue a buscar la pelota por detrás del delantero, hubo contacto, el ex canterano cayó y cobraron la infracción desde los 12 pasos.



Así, Cristiano se paró frente al balón y le pegó de manera magistral. El portero Wojciech Szczęsny se estiró, pero su intento no pudo hacer que Real Madrid sumara un tanto al marcador.



Pese al 3-1 en contra (goles de Mandzukic y Matuidi), los dirigidos por Zinedine Zidane ya están nuevamente en semifinales. Esperan solo el sorteo para conocer a su rival que saldrá entre Liverpool, Roma y Bayern Munich.