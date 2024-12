El fenómeno Cristiano Ronaldo traspasa fronteras, no distingue edades, ni cualquier factor. Muchos sueñan con verlo de cerca, estar en algún partido suyo y recordar ese momento por siempre. No solo hinchas o niños ilusionados hasta otros futbolistas desean jugar con él o en su defecto contra él, tener la dicha de enfrentárselo en el campo de juego. Esa misma ilusión la tenía Thievy Bifouma, el atacante congoleño de 32 años, quien se fue a Irán tratando de seguirle los pasos al ‘Bicho’ y poder enfrentarlo.

Sin embargo, esto no podrá ser posible de momento por cometer un error garrafal. Bifouma firmó con su nuevo equipo con la idea de enfrentar a Cristiano Ronaldo en la Champions League de Asia. Quería jugar en el Esteghlal FC, club que comparte el mismo grupo que el Al-Nassr. No obstante, firmó por otro club: por el Esteghlal Khuzestan, que también lleva el mismo primer nombre que el otro conjunto, el cual sí está en el torneo y es considerado uno de los más populares del país islámico.

“Tenía la oportunidad de jugar en Turquía, pero mi esposa no quería mudarse allí [...] Quiero jugar contra Cristiano Ronaldo antes de retirarme. Me hablaron del interés de Esteghlal y, teniendo en cuenta que ahora juega en Asia, revisé el calendario y me di cuenta de que se enfrentaban a Al Nassr. Entonces, me dije: ‘ese es el equipo en el que deseo jugar’”, relató Bifouma.

No obstante, el entusiasmo le impidió leer con detenimiento y conocer que existen dos clubes con similar nombre. “No pensé que podía haber dos equipos llamados Esteghlal en Irán”, comentó entre risas. “Cuando llegué a Teherán, mi compatriota Gaël Kakuta me llamó para venir a verme al hotel. A la hora, me volvió a llamar para reírse de mí: ‘Tú juegas en el Esteghlal pequeño, nosotros estamos en el grande. Tú defiendes, nosotros atacamos”. agregó al insólito relato.

Y aunque su debut fue bueno en su nuevo club, Bifouma espera jugar contra Cristiano Ronaldo algún día. “No me importó porque terminamos ganando el partido contra ellos (1-0), gracias a mi gol”, dijo el atacante con pasado en el fútbol inglés y español que ya suma tres goles y dos asistencias en nueve partidos en la liga iraní.

