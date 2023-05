Real Madrid se juega la temporada este miércoles 17 de mayo, cuando visite al Manchester City por la vuelta de las semifinales de la Champions League. El encuentro de ida acabó 1-1 con goles de Vinicius y De Bruyne. A dos días de disputar este partido crucial, Carlo Ancelotti publicó la lista de convocados. Sabe que el compromiso en el Etihad Stadium es vital, así que llevará a todas sus armas, sus mejores hombres para esta esperada batalla.

La principal novedad de la lista es el regreso de Karim Benzema, Rodrygo y David Alaba, quienes no estuvieron en la victoria ante Getafe (1-0) por LaLiga Santander. El cansancio acumulado de sus mejores jugadores provocó un cambio en la última lista, pero la trascendencia del duelo ante el equipo de Guardiola lo obligó a convocar sus mejores armas.

Otro nombre que llamó la atención de todos fue el de Camavinga, que había salido lesionado en el último partido liguero. El francés forma parte de la lista y en el entrenamiento del lunes se ha ejercitado con sus compañeros. Está listo para la pelea en Mánchester. “Es sólo un golpe. ¡Tiene 20 años, se va a recuperar muy pronto!”, mencionó Ancelotti tras el duelo ante Getafe.

“¿Jugar con fuego? siempre se juega en este trabajo. ¿Qué puedo hacer? He puesto en el campo un once competitivo porque alguien se ha quejado que ayudamos a algunos equipos para no descender. Creo que llegamos a la semifinal del miércoles con toda la plantilla disponible y es una buena noticia”, añadió el entrenador italiano en ese momento.

Lista de convocados del Real Madrid para el duelo ante Manchester City. (Foto: Real Madrid)

El sábado Real Madrid recuperó a los jugadores Ceballos y Mendy, cuya participación para la vuelta de las ‘semis’ de Champions era traslúcido. Finalmente, el Rey de Europa llegará a la ciudad de Mánchester con todo para enfrentarse al poderoso equipo de Guardiola. Son 24 hombres y un solo destino: la final de Estambul.

Real Madrid vs. Manchester City por Champions

El partido entre Real Madrid y Manchester City por la vuelta de las semifinales de Champions está programado para jugarse el 17 de mayo desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia). El encuentro se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, Movistar, HBO Max, beIN Sports, Univisión y Futbol Libre. En Depor también podrás seguir las incidencias del partidazo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.