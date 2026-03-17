Desde el Etihad Stadium, vs. juegan por la , en el duelo válido por por los octavos de final de la Liga de la Champions League. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sports y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 17 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

Real Madrid vs. Manchester City por el pase a cuartos de final de la Champions League. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Manchester City por el pase a cuartos de final de la Champions League. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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