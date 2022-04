Real Madrid y Manchester City protagonizarán este martes 26 de abril uno de los partidos que promete estar entre los mejores del año y que será en el marco de la ida de semifinales de la Champions League. La concentración de cara a ese compromiso y en el rival es total para Pep Guardiola, entrenador de los ‘Citizens’, como lo dejó notar en conferencia de prensa.

“Lo que he visto del Madrid es que tiene jugadores con un empaque... ufff. Lo que más me gusta, sobre todo, es que en la dificultad, con 0-3, hay jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo. El balón no les quema con un 0-3, a otros sí, a ellos no. Modric y Kroos, o Carvajal y Alaba, Benzema por supuesto, la piden”, señaló el catalán ante los periodistas.

Por otro lado, Guardiola se refirió a las recientes remontadas de Real Madrid. “La calidad que tiene no es casualidad. No es casualidad ni suerte. Tienen mucho nivel en todo. La gente dice que Real Madrid tiene suerte, de eso nada”, apuntó el estratega.

El extécnico de Barcelona y Bayern Múnich resaltó la importancia de los futbolistas y afirmó que el partido lo definirán los jugadores y no él ni su colega Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid.

“Juegan 11 contra 11. Jugamos contra futbolistas que han estado en estas situaciones y más allá, llegando a finales y ganándolas, muchas veces. A nosotros eso nos falta. Pero a lo mejor ellos tienen problemas que nosotros no. Podemos planificarlo todo, pero al final es 11 contra 11 y decide la calidad y la fuerza mental de los jugadores. Ni Carlo ni yo vamos a ganar este partido, sino los futbolistas, por los que la gente viene al campo”, dijo.

Hubo tiempo para tocar la historia de Real Madrid en esta competencia. Al respecto, Guardiola explicó: “Si tenemos que jugar contra su historia, no tendremos oportunidades. Son mejores en eso. Pero tenemos el deseo de competir contra ellos, es una prueba increíble. Lo queremos intentar. Tenemos que sufrir cuando toque, estar juntos, y cuando tengamos la pelota atacar”.

Por último, Guardiola insistió en su deseo de que su equipo compita en la ida y en la vuelta, con el objetivo de alcanzar una nueva final. “Tenemos que competir bien y hacer dos partidos excepcionales para llegar a la final. No hace falta decir el respeto que le tenemos al Real Madrid. Queremos llegar a la final y ganarla, igual que el Real Madrid o el Liverpool”, sentenció.





