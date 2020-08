Real Madrid y Manchester City se enfrentarán este viernes por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto de Pep Guardiola pisará el Etihad Stadium con una ventaja sobre los merengues, tras el triunfo conseguido en el Bernabeu (2-1) en febrero pasado.

En la previa del duelo, Rodri señaló en conferencia de prensa que los ‘citizens’ son superiores al vigente campeón de LaLiga Santander, sin embargo aclaró que no deben bajar la guardia.

“Esa es solo una opinión general mía. Tenemos que demostrarlo en el campo. Creo que tenemos un mejor equipo, pero las palabras no valen nada si no se puede generar eso en el terreno de juego”, indicó el ex Atlético de Madrid.

En ese sentido, el mediocampista español, quien conoce muy bien al equipo de Zidane, resaltó las virtudes que tiene el conjunto 13 veces ganador de la Champions League.

“Son más que un equipo. Tienen esa forma de jugar. Nunca puedes relajarte”, dijo. “Siempre regresan. Son el equipo más grande en esta competencia”, añadió.

