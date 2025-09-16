Real Madrid vs. Marsella por Champions League. (Diseño: Christian Marlow)
Real Madrid vs. Marsella por Champions League. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se ven las caras por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la etapa de liga de la competencia. Según la programación, el partido está pactado para las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del martes 16 de setiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus. Ojo, recomendamos no seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue todos los detalles e incidencias por Depor.

Real Madrid vs. Marsella por Champions League. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Marsella por Champions League. (Video: Real Madrid)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS