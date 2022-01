Falta menos de un mes para que inicien los octavos de final de la Champions League y Karim Benzema ya piensa en ello. El delantero francés brindó declaraciones para Telefoot y, en ellas, sostuvo que el partido que disputará el Real Madrid frente al PSG será “especial” y “complicado”. Además, se refirió a Kylian Mbappé y el significado de enfrentarlo.

El encuentro de París confrontará a los líderes de las ligas española y francesa, con el añadido de la presencia en el PSG de Kylian Mbappé y todas las especulaciones acerca de que podría firmar por los blancos al final de esta temporada.

“Los partidos de Liga de Campeones son siempre complicados”, afirmó Benzema en una entrevista con el programa televisivo Telefoot.

“Nos hubiera gustado otro adversario para la eliminatoria de octavos de final, desgraciadamente nos ha tocado París”, señala el delantero del Real Madrid. Además declaró que hubiera preferido un duelo con el PSG más adelante en el torneo.

El duelo ante Mbappé

Desde el regreso de Benzema a la Selección de Francia, el atacante blanco ha sabido armar una dupla fuerte con Kylian Mbappé e, incluso, entablaron una amistad.

Por ello, para Karim enfrentarse a Mbappé será “especial, porque nos llevamos bien, por muchas cosas. Va a ser un buen partido”.

Cabe destacar que el galo es el actual goleador de LaLiga Santander con 17 tantos. El delantero de 34 años está en su decimotercera temporada en el Real Madrid y vive un gran momento de juego.

“He crecido, aquí me he hecho un hombre”, resume sobre su paso por el club del Santiago Bernabéu.