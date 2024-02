Real Madrid vs RB Leipzig juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 13 de febrero, por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El compromiso, que se disputará en el Estadio Red Bull Arena, está programado para iniciar desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 5:00 p.m. en Argentina y 9:00 p.m. en España) y será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Real Madrid se prepara para visitar a RB Leipzig por la Champions. (Video: Real Madrid)





Real Madrid vs RB Leipzig: posibles alineaciones

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Brahim y Vinícius Júnior.

RB Leipzig: Gulasci; Henrichs, Klostermann, Orban, Raum; Dani Olmo, Kampl, Schlager; Xavi Simons, Loïs Openda y Sesko.