Sorteo de Champions League 2025/2026. (Diseño: Christian Marlow)
En el Grimaldi Forum de Mónaco, el tendrá escenario este jueves 28 de agosto y se dará a conocer todos los enfrentamientos de la etapa de liga de la competencia. La ceremonia iniciará desde las 11:00 a.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, será una hora más tarde, a las 12:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, arrancará a las 1:00 p.m.

Sorteo de Champions League 2025/2026. (Video: UEFA)
