¿Dónde ver el de la EN VIVO y EN DIRECTO? ¿Qué canales transmitirán el sorteo de este jueves? Recuerda que podrás disfrutar la ceremonia a través de las señales de ESPN y de su plataforma digital, Disney Plus. La ceremonia dará inicio a las 11:00 a.m. (hora peruana). Vale destacar que este evento tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay y Venezuela, se transmitirá una hora más tarde, a las 12:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, arrancará a la 1:00 p.m. En este sorteo podrás conocer los partidos y el calendario de cada uno de los bombos.

Este jueves será el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)
Este jueves será el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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