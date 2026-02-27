El sorteo de la se realizará en Nyon, Suiza. ¿En qué canales se verá la transmisión de este evento? ESPN será el canal encargado de transmitir el sorteo, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, además de las opciones de streaming en las plataformas de Disney Plus, Zapping, Movistar TV App, DGO y Claro Video. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se realizará y a qué hora? El sorteo está pactado para este viernes 27 de febrero desde las 06:00 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Previa del sorteo de 8vos. de final de Champions League. (Video: Palabra de gol / Foto: Getty Images)
