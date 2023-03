Real Madrid vs. Liverpool se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 15 de marzo, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo al transmisión de los canales ESPN, FOX Sports, Movistar Plus, SKY Sports, DAZN, STAR Plus, HBO Max y Fútbol Libre para todos los países de América Latina y Europa. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

Liverpool se alista para medirse ante Real Madrid. (Video: Daily Mail)

Real Madrid vs. Liverpool: probable alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Nacho; Modrić, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Darwin Núñez.





