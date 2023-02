¡Prepárate para vivir la mejor previa! Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS por la ida de los octavos de final de la Champions League 2022-23. Para disfrutar de este compromiso de pronóstico reservado conéctate a la transmisión televisiva de ESPN, FOX Sports y Movistar Plus, así como la de ‘streaming’ vía Star Plus y HBO Max. Anfield albergará este partido el martes 21 de febrero desde las 15:00 horas (horario de Perú y Colombia). Los visitantes quieren llevarse una victoria importante para cerrar la llave en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que los de Klopp están esperanzados en seguir avanzando en la ‘Orejana’ para darle un poco de color a su discreta temporada. Sigue todos los detalles de este encuentro a través de la web de Depor.

Liverpool recibe al Real Madrid por octavos de final de la Champions League. (Video: Liverpool / Twitter)

Real Madrid vs. Liverpool: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Camavinga, Ceballos; Valverde, Rodrygo y Vinícius.

Courtois; Nacho, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Camavinga, Ceballos; Valverde, Rodrygo y Vinícius. Liverpool: Alisson; Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo y Núñez.





