STAR PLUS EN VIVO: sigue aquí ONLINE TV EN DIRECTO la Final de la Champions League Liverpool vs Real Madrid, este sábado 28 de mayo en París, desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora en España) por el nuevo servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Company dirigido al público adulto. Puede complementarse con Disney+ a través de Combo+, para disfrutar ambos servicios a un único precio.

Star+ establece un momento único para el contenido deportivo de América Latina con la llegada de ESPN al mundo del streaming. Su desembarco viene de la mano de un amplio catálogo de eventos y shows en vivo de las grandes ligas, como la Ligue 1 de Francia; UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga de España; Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania, Eredivisie de Países Bajos; así como algunas de las principales competencias de América: CONMEBOL Libertadores, la LPF de Argentina y la MLS.

No hay mucho espacio para el factor sorpresa desde lo táctico en el reencuentro de Liverpool y Real Madrid en una final de la Liga de Campeones. Los onces tan definidos como los dibujos de dos equipos amparados en el 4-3-3 como sistema de cabecera, que Carlo Ancelotti modifica en fase defensiva con un cuarto centrocampista en citas de grandeza, para aumentar la protección con la entrada del uruguayo Fede Valverde.

Real Madrid vs. Liverpool se enfrentan por la gran final de la Liga de Campeones. Conoce todos los detalles.

“Lo más importante para mí son las características de los jugadores, tú no puedes presionar arriba con un jugador gordo jugando en punta”, bromea Ancelotti, ajeno a la presión de una gran final, a la cita con la historia, a la oportunidad de conquistar su cuarta Liga de Campeones y convertirse en el técnico más laureado de Europa.

De un sistema intocable, a la entrada de ‘El Pajarito’

Llegó a afirmar el italiano que el 4-3-3 sería inamovible toda la temporada. Es el adecuado para las cualidades de sus jugadores más enchufados. Para premiar la evolución de los brasileños Vinícius y Rodrygo en las alas. Aunque el peaje fuese la falta de espacio para encajar la figura clave, desde lo físico, del uruguayo Fede Valverde; aunque no hubiese una demarcación para la continuidad del belga Eden Hazard. Jugar con molestias ‘ayudó’ a mantenerse en su idea a ‘Carletto’.

Final Liverpool vs Real Madrid: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3:00 p.m

La evolución de Klopp

La pizarra de Jürgen Klopp ha variado mucho desde su llegada en 2015. El alemán se encontró con un equipo mucho menos lanzado y vertical que el de ahora. También mucho menos rápido, porque ha pasado de jugar con Philippe Coutinho y Adam Lallana en los costados a contar con dos de los jugadores más habilidosos y veloces como Sadio Mané y Mohamed Salah.

Estos fueron los puntales que permitieron el cambio de formación de Klopp, que dejó atrás el 4-2-3-1 de Brendan Rodgers para retomar el 4-3-3 de los equipos dominadores de la época. Con la llegada de Mané y Salah, el equipo pudo comenzar a explotar las bandas y a explorar el ataque desde ahí con las incorporaciones del canterano Trent Alexander-Arnold y del jugador del Hull City Andy Robertson. Los laterales son los puñales del libreto de Klopp, que les da libertad a la hora de llegar al área y que permite al equipo poder concentrar entre cinco y siete jugadores en los últimos tres cuartos de campo con asiduidad.

Hablar de estos dos es hablar, además, de dos de los mejores centradores del mundo. Por ello, ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente en la clasificación de defensas más asistentes de la Premier League.

¿Cómo suscribirse a STAR+?

Star+ está disponible en forma de suscripción directa mensual a un precio final de S/37,90 así como a un valor final preferencial de suscripción anual de S/379,90. A su vez, se encuentra a disposición Combo+, oferta permanente que permite el acceso a Star+ y a Disney+, plataformas independientes entre sí, a un precio único y atractivo de S/44,90 por mes, que representa un ahorro del 30% si se compara su precio con la sumatoria del valor actual de la suscripción a los dos servicios por separado.

Aquellos que ya cuentan con una suscripción anual a Disney+, podrán adherirse a la suscripción mensual de Combo+ a través de www.starplus.com. De elegir esta oferta comercial, se les descontará de su factura de Combo+ el valor que representa un mes de Disney+ mientras dura la anualidad que ya pagaron.

Los suscriptores pueden ver Star+ en una gran variedad de dispositivos compatibles, móviles y de TV conectados a Internet, disfrutando de contenido de alta calidad en hasta 4 dispositivos en simultáneo, hasta 25 descargas simultáneas en hasta 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar 7 perfiles diferentes, incluyendo la opción de control parental.





