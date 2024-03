¡No te lo puedes perder! El sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League se llevará a cabo EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 15 de marzo en Nyon (Suiza), sede de la UEFA. La ceremonia está programada para iniciar a las 6:00 a.m. (hora peruana, 8:00 a.m. en Argentina y mediodía en España) y se podrá ver a través de las señales de Star Plus y UEFA TV. Real Madrid y el FC Barcelona conocerán a qué equipos enfrentarán en la siguiente fase. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto y los mejores momentos del evento en la web de Depor.

El sorteo contará con los ocho clubes que superaron los octavos de final. Hay que tener en cuenta que cualquier equipo podrá enfrentar a los siete restantes. A partir de esta etapa se podrán encontrar equipos del mismo país y que hayan coincidido en la fase de grupos de la competición. La primera bola que salga será el cuadro local, mientras que la segunda será el visitante.

Como se ha realizado desde la temporada 2018-19, este viernes también se sortearán las semifinales y la gran final de la Champions League. Es decir, los ocho clubes clasificados conocerán el recorrido que tendrán que hacer para llegar al partido por el título en el mítico Estadio de Wembley el próximo sábado 1 de junio. También se sabrán quién es local y visitante en el último partido.

Los clubes que han clasificado a los cuartos de final son los siguientes: Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich, Arsenal, PSG, Borussia Dortmund y Atlético Madrid. El vigente campeón es el Manchester City es el gran favorito a retener el título. En el mismo nivel está la ‘Casa Blanca’, que ha demostrado un gran poderío en la temporada. Se viene la mejor etapa de la Champions.

Cabe mencionar que los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Champions League se disputarán los siguientes días: los duelos de ida están pactados para el 9 y 10 de abril, mientras que los de vuelta será el 16 y 17 del mismo mes. Por otro lado, la ida de las semifinales será el 30 de abril y el 1 de mayo, mientras que la vuelta será el 7 y 8 de mayo.





¿A qué hora inicia el sorteo de Champions League?

El sorteo de cuartos de final y semifinales de la Champions League se llevará a cabo este viernes 15 de marzo en Nyon (Suiza), sede de la UEFA. La ceremonia iniciará a las 6:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, podrán disfrutar el evento desde las 8:00 a.m. En España podrá verse desde el mediodía.





¿En qué canales ver el sorteo de Champions League?

A diferencia de los partidos de esta competición, el sorteo de cuartos de final y semifinales de la Champions League será transmitido a través de UEFA TV, señal oficial en streaming del máximo ente del fútbol de Europa. En América Latina, la ceremonia será transmitida por STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR