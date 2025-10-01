Tarjeta amarilla a Marcos López en Copenhague. (VIDEO: ESPN)
Tarjeta amarilla a Marcos López en Copenhague. (VIDEO: ESPN)

Por la fecha 2 de la Fase de Liga, vs. se enfrentan en un vibrante duelo por , con victoria parcial del cuadro de Azerbaiyán. En el segundo tiempo, fue sancionado con la primera tarjeta amarilla del partido por una falta inexistente. El peruano cubrió la pelota, y el rival simuló un codazo y cayó de inmediato. El árbitro, pese a estar cerca de la jugada, le mostró la amarilla al exSporting Cristal, quien le reclamó insistiendo que no había tocado al jugador azerí. Se trata de la segunda tarjeta que recibe López en la Champions, por lo que quedó en capilla: con una tercera amarilla, quedará suspendido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS