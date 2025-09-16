Dani Carvajal expulsado en Real Madrid vs. Marsella. (Video: ESPN)
En el segundo tiempo del , una acción se apoderó de los focos de atención en el Santiago Bernabéu, por la fecha 1 de la . Cuando venía un tiro de esquina a favor de los ‘merengues’, una disputa en el área centró a y Gerónimo Rulli (portero de la visita). El español buscó salir de la marca, pero en el acto propinó un golpe al argentino quien, de inmediato, se lanzó al campo. Poco después, el árbitro del partido recibió un llamado del VAR y decidió revisar la jugada para determinar la expulsión al capitán quien había ingresado en el primer tiempo, tras la lesión de Trent Alexander Arnold.

