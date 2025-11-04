Luis Díaz recibió tarjeta roja por una dura falta en contra de Hakimi. (Video: ESPN | Foto: Captura TV)
Lo sufren en un lado y en el otro, porque si bien uno se fue a la duchas por la tarjeta roja, el otro salió entre lágrimas con una pierna inmovilizada tras una lesión provocada por el rival. Es lo que se vivió en los minutos finales del duelo entre el PSG y el , en el Parque de los Príncipes, donde la ventaja la había conseguido el cuadro alemán gracias a las dos intervenciones de . Que no solo terminó protagonizando dichas anotaciones, si no también una jugada de alto riesgo que llevó a hacerle una palanca al Achraf Hakimi, del PSG, que terminó siendo lesionado por la tan dura entrada del colombiano. Tras una revisión del VAR, es que el juez principal de este partido terminó decidiendo expulsar al delantero de los bávaros.

