¡Protagonista expulsado! Tarjeta roja para Luis Díaz en el Bayern vs. PSG por lesión a Hakimi
Después de haber marcado la ventaja del cuadro alemán, con un doblete ante el conjunto ‘parisino’, el delantero colombiano no le bajó la intensidad a su juego y cometió una durísima infracción contra el marroquí que lo dejó fuera de las canchas.
Luis Díaz recibió tarjeta roja por una dura falta en contra de Hakimi. (Video: ESPN | Foto: Captura TV)
Lo sufren en un lado y en el otro, porque si bien uno se fue a la duchas por la tarjeta roja, el otro salió entre lágrimas con una pierna inmovilizada tras una lesión provocada por el rival. Es lo que se vivió en los minutos finales del duelo entre el PSG y el Bayern Múnich, en el Parque de los Príncipes, donde la ventaja la había conseguido el cuadro alemán gracias a las dos intervenciones de Luis Díaz. Que no solo terminó protagonizando dichas anotaciones, si no también una jugada de alto riesgo que llevó a hacerle una palanca al Achraf Hakimi, del PSG, que terminó siendo lesionado por la tan dura entrada del colombiano. Tras una revisión del VAR, es que el juez principal de este partido terminó decidiendo expulsar al delantero de los bávaros.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.