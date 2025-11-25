Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡A las duchas! Tarjeta roja para Ronald Araújo en Barcelona vs. Chelsea
A minutos de terminar el primer tiempo, y cuando se producía un contragolpe del Chelsea, el defensor uruguayo se vio en la obligación de cortar esta acción, pero tuvo que irse expulsado por la dura infracción.
Tarjeta roja Ronald Araújo para Barcelona vs Chelsea | VIDEO: ESPN
Chelsea vence por 1-0 al Barcelona en la jornada 5 de la Champions League 2025. Sin embargo, cuando parecía que el conjunto azulgrana iba con todo por el empate, llegó un contragolpe de los ‘blues’ que tuvo que ser cortado, aunque de mala manera, por Ronald Araújo. Esta acción no fue perdonada por el árbitro, quien no dudó en sacarle la segunda tarjeta al defensor uruguayo, por ende se fue expulsado y dejó con uno menos a los españoles antes del término del primer tiempo.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.