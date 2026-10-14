Manchester City y París Saint-Germain (PSG) protagonizarán este miércoles 14 de octubre uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el mítico Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra. El conjunto inglés buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos en el torneo continental, mientras que el equipo parisino intentará imponer su jerarquía europea en uno de los escenarios más exigentes del fútbol inglés. Ambos clubes llegan a este compromiso con la ambición de consolidarse en la competición y demostrar sus credenciales en la lucha por el título.

¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo de TNT Sports y de la plataforma de streaming HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios para seguir el Manchester City vs. PSG EN VIVO por la UEFA Champions League 2026-27.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026-27 en México?

TNT Sports México transmitirá el partido entre Manchester City y PSG por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. La señal está disponible a través de diferentes operadores de televisión de pago, como Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky.

Canal 417 de Star TV.

Canal 435 de Totalplay.

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi.

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable.

Canales 370 SD y 870 HD de Dish.

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky.

De esta manera, los aficionados en México podrán seguir por televisión el enfrentamiento entre el Manchester City y el PSG a través de TNT Sports.

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Manchester City vs. PSG por Champions League 2026-27 en México?

Si deseas ver el partido entre Manchester City y PSG por internet, HBO Max será la plataforma de streaming para seguir la transmisión en México. Puedes acceder al servicio desde diferentes dispositivos siguiendo estos pasos:

Desde un navegador web: ingresa al sitio oficial de HBO Max México, crea una cuenta y selecciona el plan mensual o anual que prefieras.

ingresa al sitio oficial de HBO Max México, crea una cuenta y selecciona el plan mensual o anual que prefieras. Desde Android: descarga la aplicación de HBO Max en tu teléfono móvil, tableta o dispositivo compatible, crea una cuenta y completa la suscripción.

descarga la aplicación de HBO Max en tu teléfono móvil, tableta o dispositivo compatible, crea una cuenta y completa la suscripción. Desde iOS: descarga la aplicación de HBO Max en tu iPhone o iPad, regístrate y selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades.

descarga la aplicación de HBO Max en tu iPhone o iPad, regístrate y selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Desde un Smart TV: busca la aplicación de HBO Max en la tienda de aplicaciones de tu televisor, instala el servicio e inicia sesión con tu cuenta.

Una vez que hayas completado el proceso, podrás ingresar a HBO Max y buscar la transmisión de Manchester City vs. PSG para disfrutar del encuentro de la UEFA Champions League 2026-27 en vivo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Para ver Manchester City vs. PSG por HBO Max, puedes elegir entre los planes disponibles en México. Estos son los precios de referencia incluidos en la plantilla original:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Catálogo de películas, series y documentales con publicidad, reproducción simultánea en dos dispositivos y resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD y descarga de hasta 30 contenidos para verlos sin conexión a internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos simultáneos, resolución Full HD y 4K, Dolby Atmos en contenidos compatibles y descarga de hasta 100 contenidos.

Horario, TV y dónde ver en vivo Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026-27

Evento: UEFA Champions League 2026-27.

UEFA Champions League 2026-27. Partido: Manchester City vs. París Saint-Germain (PSG), por la segunda jornada de la fase liga.

Manchester City vs. París Saint-Germain (PSG), por la segunda jornada de la fase liga. Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026.

miércoles 14 de octubre de 2026. Hora: 13:00 horas del Tiempo del Centro de México (CDMX).

13:00 horas del Tiempo del Centro de México (CDMX). Canal: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Lugar: Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra.