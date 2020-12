Conozca usted en esta nota los horarios y canales del partido que sostendrán Real Madrid y Mönchengladbach EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 9 de diciembre de 2020 en el estadio Alfredo di Stéfano de Madrid por la fecha 6 de la fase de grupos de la Champions League. El choque está programado para las 3 de la tarde (en Perú y 10:00 p.m. en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL ONLINE TV por las señales de ESPN 2 y SKY Sports para América Latina. Mientras que España verá el encuentro vía Movistar Liga de Campeones y Fanatiz.

El Real Madrid es tercero de su grupo antes de la última fecha de la Liga de Campeones, después de su derrota contra el Shakhtar Donetsk (2-0) la semana pasada.

El escenario de una ausencia de los madrileños en el Top 16 europeo por primera vez desde 1997 no es descabellado. Un empate ante el Mönchengladbach, que también se juega el pase a octavos, pondría al Real Madrid en manos del Inter y de su partido ante el Shakhtar. Una derrota sería su adiós a la Champions.

Real Madrid vs. Borussia Monchegladbach: horarios y canales del partido

Perú: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN México: 14:00 / Fox Sports

14:00 / Fox Sports Chile: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Colombia: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Argentina: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Uruguay: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Paraguay: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Bolivia: 18:00 / ESPN

18:00 / ESPN Venezuela: 18:00 / ESPN

18:00 / ESPN Estados Unidos: 13:00 PT / UniMás y TUDN

13:00 PT / UniMás y TUDN España: 21:00 / Movistar Liga de Campeones

En la previa del partido, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, insistió en que no contempla perder su trabajo si su equipo no supera la fase de grupos de la Liga de Campeones. Aunque varios medios de comunicación españoles sostienen que será despedido si el no pasa a octavos de final, el francés dijo en que su único objetivo es conseguir los tres puntos y no su futuro profesional.

“El club hará lo que tiene que hacer (en caso de no clasificarse), como siempre. Yo no estoy pensando en eso, estoy pensando en el partido de mañana”, dijo Zidane en una rueda de prensa.

“Nosotros pensamos únicamente en pasar nuestra ronda. No valoro otra cosa, no valoramos otra cosa. Nosotros nos preparamos para hacer un gran partido, teniendo seguro dificultades en el partido que tendremos mañana. Pero somos positivos y pensamos únicamente en la victoria, en hacer todo para conseguir esos puntos.”

“Nosotros vamos a pensar en nuestro partido. Lo que nos interesa es lo que hagamos nosotros ante un equipo que nos va a complicar mucho. El resto el partido del Inter contra el Shakhtar) no nos interesa.”

Zinedine Zidane confiando en llegar a octavos de final de Champions (Foto: Reuters)

Sommer: “Tenemos que ser valientes”

Yann Sommer, portero suizo del Borussia Mönchengladbach, se reencontrará este miércoles en la Liga de Campeones con Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, al que detuvo dos penaltis en un duelo reciente de selecciones, y pidió a sus compañeros que sean “valientes”.

“Es un partido importantísimo para nosotros y lo encaramos con una alegría enorme. Estamos muy preparados y el objetivo de todos es ganar. Estamos tocando el pase con la punta de los dedos y tenemos la oportunidad de pasar primeros. Tenemos que ser valientes para lograr un gran resultado pero seguro que encaramos el partido con optimismo”, manifestó en rueda de prensa.

Sommer fue el portero que cortó la exitosa racha de Sergio Ramos desde el punto de penalti, al pararle dos recientemente en el encuentro de Suiza contra España. No piensa en un nuevo duelo con el capitán del Real Madrid, pero aseguró que si se tiene que poner de nuevo en frente, está preparado para volver a salir vencedor.





