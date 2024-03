Bayern Múnich vs. Lazio se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 5 de marzo por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League, en un partido que se llevará a cabo en el Allianz Arena. El compromiso está programado para las 3:00 de la tarde (hora peruana, 5:00 p.m. en hora argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, HBO Max y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Cabe mencionar que el cuadro italiano ganó 1-0 en el duelo de ida. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Manuel Neuer es el arquero titular del Bayern Múnich. (Video: Bayern)





Bayern Múnich vs. Lazio: posibles alineaciones

Bayern: Neuer; Kimmich, Eirc Dier, Min-Jae Kim, R. Guerreiro; Mathys Tel, A. Pavlović, Thomas Müller, L. Goretzka, Jamal Musiala; Harry Kane.

Lazio: Provedel; A. Marušić, Mario Gila, A. Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Taty Castellanos, C. Immobile, Felipe Anderson.